Dos heridos por el choque de una moto contra un árbol

Dos jóvenes sufrieron traumatismos esta madrugada cuando se movilizaban en una moto y chocaron contra un árbol en la zona de Las Tres Villas, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo poco antes de las 2, en 14 de Julio y San Lorenzo, y fue protagonizado por un rodado Motomel 150cc., en el que circulaban Martín Salazar y una menor de 14 años, quienes, según indicaron, no tenían casco.

Los voceros mencionaron que el conductor habría girado la vista y perdió el control del rodado.

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En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Local, la guardia de Defensa Civil y una ambulancia del servicio de emergencias Siempre que trasladó a los lesionados para recibir atención en un hospital.

Por otra parte, inspectores de Tránsito de la comuna secuestraron el vehículo al constatarse infracciones a la Ley de Tránsito.

Conductor fracturado

Otro motociclista sufrió anoche lesiones de consideración en un choque ocurrido en la esquina de Pueyrredón y Thompson.

El siniestro se desencadenó poco después de las 22, cuando una moto Yamaha YBR 125cc., al mando de Jeremías Jerez (23), colisionó con una camioneta Ford EcoSport, guiada por Damián Sánchez (40).

Producto del impacto el ocupante del rodado menor sufrió una fractura y fue derivado en una ambulancia al Hospital Municipal.

Voceros policiales indicaron que el conductor del otro vehículo fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo.