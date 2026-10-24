Un motociclista intentó evitar un operativo y chocó contra un patrullero

Un joven fue aprehendido anoche cuando circulaba en una moto con pedido de secuestro y al intentar evitar un control policial terminó chocando contra un patrullero, informaron fuentes oficiales.

Voceros del Comando de Patrulla señalaron que el episodio ocurrió alrededor de las 21:30, en Santa María la 600, cuando efectivos de esa repartición realizaban tareas preventivas e intentaron identificar al conductor de un rodado marca Keller.

Mencionaron que al advertir la presencia policial el individuo, identificado como Cristian Rodríguez (23), intentó evadir el control mediante una maniobra brusca, perdiendo el dominio del rodado e impactando contra el paragolpes delantero de un móvil.

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Del mismo modo, señalaron que al verificar los datos de la moto determinaron que sobre la misma pesaba un pedido de secuestro por hurto, solicitado por la UFIJ N° 7 de nuestra ciudad.

Por esa razón, se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento con intervención de la comisaría Cuarta.