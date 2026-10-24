Arrestados: atacaron a los policías con un hacha y un caño

Un hombre y una mujer fueron arrestados anoche acusados de atacar con un hacha y un caño a los efectivos policiales que concurrieron para intervenir en una pelea vecinal en la zona del barrio Thompson, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo poco antes de las 23, cuando personal de esa dependencia acudió en respuesta a un llamado al 911 alertando sobre un incidente en Podestá y 1810.

Señalaron que al arribar al sitio los policías "fueron recibidos de manera violenta" por los involucrados, quienes arremetieron contra ellos portando un caño de unos 80 centímetros de largo y un hacha.

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Los voceros describieron que allí se produjo un forcejeo y durante el mismo una sargento de esa repartición sufrió una lesión en la mano derecha.

Una vez que lograron controlar la situación procedieron a las aprehensiones de Juan Cruz González (36) y Florencia Daiana Carballo (33).

Agregaron que en poder del sujeto hallaron un envoltorio que contenía cocaína.

Ambos fueron trasladados a la comisaría Primera y quedaron imputados de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e infracción a la Ley 23.737.