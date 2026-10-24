River Play y la Liga del Sur, palo a palo

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 50 años, en octubre de 1976, se presentó en nuestra ciudad el primer equipo de fútbol del club River Plate, enfrentando al combinado de la Liga del Sur.

La llegada de los millonarios generó una enorme expectativa. Líder de la zona B del torneo Nacional, invicto en cinco partidos, era dirigido por Ángel Labruna, y se anticipó las ausencias de Perfumo, Leopoldo Luque, Passarella y Más, Fuera de estas figuras contaba con “todos elementos capaces”.

Ante un estadio colmado se disputó el encuentro, que comenzó a puro gol cuando a los dos minutos Alejandro Sabella anotó para el visitante. Eso llevó al local a “jugarse” buscando la igualdad.

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Barrado en pleno ataque

En ese “mano a mano”, River se mostró más homogéneo, con mejor juego, con el orden que imponía J.J. López por el callejón derecho, los desenganches de Sabella y los piques de Comisso.

En el local, Carlos Enrique González y Juan Bazerque aguantaban la embestida. Por otra parte, la celeste ensayaba ataques al arco de Landaburu, con Barrado complicando a Pena y Lonardi, y Néstor Barú sumando peligrosidad.

A los 24 minutos J.J. anotó el segundo. La segunda parte tuvo un cambio clave cuando J.J. dejó la cancha por una molestia. Sanabria comenzó a superar a Artico, Mario Rachi se adelantaba por el otro andarivel y Bazerque se sumó al ataque. Descontó Barrado y la Liga se plantó frente al área millonaria.

Barú y Landaburu en el salto

Finalmente, un bombazo desde afuera del área del propio Barrado estableció el empate definitivo. Otros presentes aquella tarde, Nuñez, Basualdo, Colman, Brítez por el local, dirigidos por Alfedo Cortés, y Comelles, Saporiti, Galluzzo por la visita.

Dos detalles. En la cancha estaban dos jugadores que harían historia como técnicos. Sabella, llegando a la final del mundial de Brasil 2014, J.J. López dirigiendo al millonario cuando en 2011 descendió por única vez en su historia.