Fútbol regional: se viene la mejor parte en varias ligas de la zona

Gran serie. Agrario le ganó en la ida a Caza y Pesca 1 a 0 en Villarino.

Es tiempo de definiciones en el fútbol de la región. Este fin de semana, varias ligas entrarán a jugar etapas decisivas.

Mientras que en Villarino y la Liga Sureña ya se conocerán a los semifinalistas de los certámenes Clausura, en Dorrego comenzarán los octavos de final.

En Villarino

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Será tiempo de revanchas por los cuartos de final del Clausura.

Así va la jornada:

Los resultados de la ida

Cabe destacar que en caso de empate en puntos y goles, se define por tiros del punto penal.

Juventud Agraria de Algarrobo se quedó con el torneo anual, mientras que Social Ascasubi se adjudicó el Apertura.

En la Sureña

En esta competencia también se jugarán los cotejos de vuelta por los cuartos de final.

El detalle:

Social Colonial recibirá a Pampero de Guatraché. La Estrella se impuso en la ida 1 a 0.

UD Bernasconi esperará por Deportivo Alpachiri. Deberá revertir el 0-1 de la ida.

Sportivo y Cultural de General San Martín será anfitrión de Independiente de Jacinto Aráuz. El Burgués se impuso 1 a 0 en el primer cotejo.

Villa Mengelle de Jacinto Aráuz --el único que ganó de visitante en la ida- será local ante Gimnasia de Darregueira. El Patotero se impuso 1 a 0 en cancha del Lobo.

En caso de igualdad en resultados y diferencia de gol, se ejecutarán penales.

Cabe recordar que Bernasconi se adjudicó el Apertura.

En Dorrego

Arrancará a jugarse la Liguilla Campeonato con los partidos de ida.

El detalle:

Almaceneros de Pringles (12º)-Atlético Monte Hermoso (1º).

San Martín (11º)-Ferroviario (2º).

Villa Rosa (10º)-SUPA (3º).

Progreso de El Perdido (9º)-Suteryh (4º).

Atlético Ventana (8º)-Independiente de Coronel Dorrego (5º).

Alumni de Pringles (7º)-Porteño de Saldungaray (6º).

En caso de que los 180 minutos terminan igualados en puntos y diferencia de goles pasará a la siguiente fase el equipo mejor posicionado en la fase clasificatoria.

--Posiciones finales en la fase regular (30ª fechas): Atlético Monte Hermoso --ganador de la ventaja deportiva--, 80 puntos; Ferroviario, 72; SUPA, 71; Suteryh, 62; Independiente (Dorrego), 58; Porteño, 55; Alumni, 45; Atlético Ventana, 42; Progreso, 36; Villa Rosa, 35; San Martín, 31; Almaceneros, 30; Independiente (Pringles), 22; Esperanza MH, 18; Divisorio, 13 y Club de Pelota, 7.

--Goleadores: Yago Sabanes (SUPA), 40 goles; Matiás Martin (Atlético MH), 36 y Benjamín Fernández (Atlético MH), 25.