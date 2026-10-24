Pronóstico: así estará el clima este domingo 25 de octubre

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 25 de octubre una temperatura mínima de 8 grados centígrados y una máxima de 16.

En la mañana tendremos tiempo frío, nuboso y húmedo a fresco con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del Sudeste. La visibilidad buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento se prevé con intensidad leve con ráfagas moderadas del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche será fría con cielo parcialmente nublado, se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y húmedo a fresco. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudeste. Temperatura 10/13.-

ZONA VENTANIA: Frío, nuboso y húmedo a fresco con soleados. Descenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sur y Sudeste. Temperatura 7/14.-

GUAMINI: Nuboso y húmedo con lloviznas remanentes, mejorando con soleados. Ascenso de la temperatura. Viento leve con períodos de moderado del Sudeste. Temperatura 11/16.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y húmedo a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 6/16.-

NEUQUEN: Frío con cielo parcialmente nublado a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 7/19.