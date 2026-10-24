El mal momento de un ex River en Peñarol: lo insultaron por frenar un ataque para que atendieran a un rival

Leonel Jaime, delantero a préstamo en Peñarol que pertenece a River, fue insultado por sus compañeros y los hinchas de su equipo y terminó llorando en pleno partido. El juvenil frenó un ataque propio para que los médicos atiendan a un rival.

La acción tuvo lugar a los 31 minutos del primer tiempo en el partido ante Juventud, que terminó 0 a 0. Tras un fuerte choque, Kevin Rolón (Juventud) quedó tendido en el suelo con un evidente dolor en su pierna.

Ante eso, Jaime frenó el ataque cerca del área de Juventud, cuando le quedaba la pelota a disposición y bastante campo por recorrer. Acto seguido, tiró la pelota al lateral.

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Los hinchas de Peñarol lo abuchearon a pesar del buen gesto que tuvo para con su colega. Sin embargo, un compañero de equipo lo cruzó fuertemente, al compás del hostigamiento de la hinchada.

A los pocos segundos, Jaime estaba llorando desconsoladamente por lo sucedido, pero continuó el partido con normalidad.