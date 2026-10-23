Liga Nacional Femenina: Unión Bahía tampoco pudo con Independiente en Neuquén

Amparo Althabe fue la principal anotadora de Unión Bahía. Foto: prensa Independiente.

Unión Bahía perdió esta noche ante Independiente, en Neuquén, 70 a 48, en su cuarta presentación en la Liga Nacional Femenina.

De esta manera, el representante bahiense regresa con las manos vacías de la primera gira, tras caer en la víspera frente a El Biguá, 66 a 62 en suplementario (58-58).

La próxima presentación será en nuestra ciudad, el viernes 30, recibiendo a Quilmes (Mar del Plata), que hoy perdió como local ante Boca, 74 a 65.

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Los cuartos en el partido de hoy fueron 14-14, 34-26 y 50-35.

Bahía tuvo un buen arranque con el goleo de Amparo Althabe (completó 15 puntos, con 1-3 en t3 y 5-8 en t2) y después le costó mucho convertir frente a una firme defensa de las locales.

Para Bahía se trató de la tercera derrota en cuatro presentaciones, mientras que Independiente conservó el invicto en tres partidos, todos como local.

En Independiente se destacaron Jacqueline Soto, con 14 puntos, 8 rebotes y la bahiense Josefina Torruella, con 16 unidades (4-7 en triples y 2-4 en dobles).