Reunión cumbre entre Kicillof, Máximo Kirchner, Massa y gobernadores del PJ

Sin preanuncios, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunieron este jueves por la noche en la Ciudad de Buenos Aires junto a los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y del Senado, Germán Martínez y José Mayans, y con un grupo de gobernadores del PJ para cerrar filas en defensa de las PASO y ordenar la interna partidaria.

Altas fuentes cercanas al mandatario provincial confirmaron la cumbre peronista, pero evitaron dar a conocer la sede concreta donde se desarrolló el encuentro, que es una continuidad de la reunión que mantuvieron el pasado 12 de septiembre en el Hotel Emperador.

Los gobernadores son los mismos que habían estado en aquel cónclave, precisaron las fuentes consultadas: además del bonaerense Kicillof participaron Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el senador Gerardo Zamora (ex gobernador de Santiago del Estero).

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"Analizamos juntos con mucha preocupación la situación económica, social, productiva y laboral de la Argentina. Hablamos de las y los argentinos que pierden su trabajo o tienen miedo de perderlo. A muchísimas familias argentinas les cuesta llegar a fin de mes. Es gravísima la situación de las familias sobre endeudadas", precisó una fuente consultada por NA.

Asimismo, agregó: "Evaluamos la situación de las personas con discapacidad y de su financiamiento, a partir de lo aprobado ayer en Diputados. Analizamos el financiamiento de las universidades, con un gobierno que incumple una ley del Congreso. Planteamos la situación dramática de las provincias argentinas, de su financiamiento y de la industria y las Economías Regionales".

"Hoy estamos en pleno impacto del Niño y las provincias y los municipios están sin ningún acompañamiento del gobierno de Milei. Mientras tanto tenemos al gobierno rifando nuestra soberanía y nuestros recursos naturales", indicó.

Además, remarcó que hay temas que están "charlando a fondo en el debate del Presupuesto, donde se van a plantear propuestas concretas desde nuestro bloque".

Entre esas sugerencias aparecen: "mejorar nuestras rutas, la construcción de viviendas y de infraestructura social; garantizar los recursos para las personas con discapacidad y sus prestaciones; hacer cumplir la ley de financiamiento universitario; y darle recursos a nuestros pueblos y provincias para mitigar los efectos del Niño".

En otro orden, los voceros precisaron que "ante este panorama, Milei solo piensa en reformar las reglas de juego electoral".

"Creemos que hay que sostener las PASO como herramienta siendo conscientes que cualquier intento de eliminación o suspensión puede transformarse en una trampa para la sociedad", señalaron.

Y sostuvieron: "Ratificamos la vocación de unidad del peronismo y del campo popular. Estamos convencidos de que hay que seguir convocando y ampliando para construir la alternativa política que necesita nuestro país y nuestro pueblo".

La reunión se produjo en medio de los ataques persistentes de La Cámpora hacia el gobernador, a quien no le perdonan haberse emancipado de la conducción de Cristina Kirchner para armar su propia organización, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con la que intentará pelear por la candidatura presidencial del peronismo.

En las últimas horas, la senadora bonaerense Mayra Mendoza cuestionó a Kicillof por los aumentos de las tarifas de servicios en la provincia de Buenos Aires, mientras que el jefe del bloque de diputados bonaerenses del PJ, Facundo Tignanelli, lo criticó por no acceder a un diálogo con Cristina Kirchner en San José 1111, donde la ex presidenta cumple la condena judicial de forma domiciliaria.

Mientras la tensión continúa y no se insinúa ningún tipo de alto al fuego en el corto plazo, al menos los protagonistas decidieron hacer un paréntesis en su confrontación diaria para dialogar sobre un objetivo común: la defensa de las PASO que el Gobierno pretende eliminar a través de una reforma política y electoral.

Si bien no se descarta que al final del camino los distintos sectores bendigan una fórmula de unidad, por ahora las diferencias obligan a pensar en una competencia en internas abiertas, con Kicillof anotado como uno de los precandidatos casi seguros por uno de los espacios.

Otro que está moviéndose como posible candidato, aunque con un mayor halo de misterio, es Massa, quien tiene llegada a gobernadores, al Círculo Rojo y una alianza consolidada con Cristina y Máximo Kirchner.

Otros nombres que dan vueltas en el universo PJ como posibles postulantes son Zamora y el ex gobernador de San Juan Sergio Uñac. (N/A)