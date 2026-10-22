Renuncia en el Gobierno: se fue el coordinador de dos áreas clave

En las últimas horas se conoció la renuncia de Daniel González en el Gobierno, el funcionario que coordinaba dos áreas cruciales como lo son las secretarías de Energía y Minería.

Según se explicó, su salida del Gobierno fue por “razones personales”. “Cierto desgaste de la función pública; cumplió un ciclo”, señalaron desde Economía.

“Se va a seguir con su agenda, no es un cambio de gestión. Es una salida, se continúa su línea de trabajo”, remarcaron.

En la cartera que conduce Luis Caputo hicieron hincapié en que “ya se habían cumplido los objetivos”. Además, remarcaron que González “quería volver al sector privado”.

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“Es una decisión que venía pensando hace varios meses y se dio en los mejores términos. Incluso va a ir a las rondas RIGI de las próximas semanas con Toto (por el ministro de Economía, Luis Caputo)”, manifestaron.

Al respecto, el propio Caputo lo despidió en sus redes sociales. “Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería.¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!“, expresó. (con información de TN)