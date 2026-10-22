Llegado de España, Milei pasó su cumpleaños en Olivos: "No hay lugar para festejos"

El presidente Javier Milei cumple 56 años este jueves y dejó en claro que "no hay lugar para festejos".

El mandatario aseguró que apenas bajó del avión, luego de su viaje a España, fue recibido por el cuerpo de Granaderos y su hermana Karina.

"Después empecé a trabajar, se fue al mediodía y cada uno sigue trabajando por su lado -agregó-. No hay paz, se trabaja todo el tiempo".

En una entrevista con radio Mitre, el Presidente aseguró tener "la costumbre de trabajar arduamente desde Olivos porque me evita perder tiempo trasladándome".

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Además, aseguró que "no hay lugar para festejos. Una cena podría ser si llegamos a comer en un horario razonable. Es una buena idea".

Además del recibimiento por parte de los granaderos, su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y los diputados de La Libertad Avanza, le cantaron el Feliz cumpleaños, lo cual quedó registrado en un video que circuló en las redes sociales.

Los saludos por redes también estuvieron presentes. La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, escribió en X: "Feliz cumpleaños, presidente" junto a una foto de ambos agarrados de la mano y él hablándole al oído mientras ella lo escuchaba y sonreía.

La Libertad Avanza le dedicó un video con fotos desde su infancia hasta que llegó a la Presidencia con las siguientes palabras: "FELIZ CUMPLEAÑOS AL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA ARGENTINA!!! Gracias por tu trabajo incansable, tu convicción y tu lucha por hacer de la Argentina un país cada día más libre". (con información de NA)