Milei reconoció que la economía se desacelera y vinculó la suba del riesgo país con la incertidumbre electoral y el contexto global

Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al escenario internacional y al impacto de las tensiones políticas internas. El Presidente defendió el equilibrio fiscal, reconoció que la economía desaceleró su expansión y sostuvo que, sin las medidas de su gobierno, el país habría enfrentado una crisis mucho más profunda.

“Nosotros recibimos el riesgo país en 3000 puntos y hoy está en 650. Bueno, hay un mundo convulsionado”, respondió al ser consultado por el aumento del indicador en una entrevista con El Observador de España.

En su explicación, el primer mandatario afirmó que los activos argentinos reaccionan con mayor intensidad ante las condiciones adversas de los mercados, pero también podrían beneficiarse más frente a una recuperación: “Cuando las cosas se normalicen, a Argentina le va a ir mucho mejor”.

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Las declaraciones de Milei se conocieron en medio de una nueva jornada de tensión financiera: el riesgo país volvió a superar este jueves los 700 puntos y el dólar oficial llegó a $1550, un nuevo máximo. Así, el indicador quedó por encima de los 650 puntos que el Presidente mencionó durante la entrevista al defender los resultados de su programa económico.

Milei vinculó las dificultades con el encarecimiento del petróleo y las tasas de interés internacionales. Según planteó, el salto del crudo de US$60 a US$110 generó una contracción de la oferta y una presión sobre los precios que llevó a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias.

“Lo que tenés hoy es un mundo que tiene más inflación, más tasa de interés y menos actividad”, sostuvo. En ese marco, admitió que el escenario externo afecta tanto al crecimiento como a la velocidad de la desinflación: “Argentina desaceleró el ritmo en que se estaba expandiendo y, al mismo tiempo, como consecuencia de que la economía se expande menos, el ritmo al que cae la tasa de inflación es menor”.

Milei sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió que la Argentina enfrentara esas dificultades en mejores condiciones. “En otro contexto como este, Argentina hubiera volado por los aires”, afirmó.

Para respaldar ese argumento, planteó un escenario hipotético en el que el país debiera financiar un déficit fiscal de US$35.000 millones, afrontar vencimientos de deuda y cubrir un saldo energético negativo. Según su cálculo, esas necesidades podrían haber obligado a buscar unos US$80.000 millones en el mercado internacional.

“Eso es una hiperinflación con una caída del PBI del 10%”, dijo sobre ese escenario. También destacó que, según los números que expuso, la balanza energética registra un saldo positivo de US$10.000 millones.

Además del contexto externo, el Presidente responsabilizó a la oposición por un shock político que, según sostuvo, afectó a los bonos, las tasas de interés y los ingresos.

En su repaso del año pasado, afirmó que la economía crecía al 8% en el primer trimestre y que la inflación mensual había llegado al 1,5% en mayo. “Ahí salieron a atacar al programa económico, nos metieron 40 leyes tratando de derribar el equilibrio fiscal y hubo siete intentos de juicio político”, aseguró.

Milei sostuvo que esa situación provocó una salida de activos argentinos, una caída del precio de los bonos y un aumento del riesgo país. Según su explicación, la suba de las tasas terminó por frenar la actividad y afectar la situación social.

“Eso golpeó claramente en los niveles de ingresos de los argentinos e impactó sobre la pobreza”, reconoció. Afirmó que esos efectos comenzaron a revertirse a partir de marzo, aunque luego se superpusieron con las dificultades internacionales.

Durante la entrevista, le preguntaron qué le diría a una persona que no consigue empleo o cuyo salario no alcanza para cubrir sus gastos. El Presidente respondió con una comparación entre la economía argentina y una familia que hipoteca su vivienda, gasta los recursos y luego debe afrontar la deuda sin ingresos.

A partir de ese ejemplo, responsabilizó al populismo y, en particular, al peronismo y al kirchnerismo por el deterioro del capital. Sostuvo que la recuperación de los salarios requiere más inversión, ahorro y productividad.

“Yo no le voy a mentir a la gente, yo le digo la verdad. Si querés que te engañen, buscá al mentiroso, yo voy a seguir diciéndote la verdad. Pero vamos por el buen camino”, afirmó.

También aseguró que la economía crece “cuatro veces más fuerte que el promedio de los últimos 100 años” y que bajan la inflación, la pobreza y la indigencia. Aunque defendió el rumbo, admitió que preferiría resultados más rápidos: “La dirección es la correcta. Ahora, me gustaría que fuera mucho más rápido”.

Al exponer su balance social, mencionó niveles de pobreza del 32%, indigencia del 7% y pobreza infantil del 42%. “Los números siguen siendo horribles, pero la película es la mejor película de la historia”, sostuvo.

Milei también llevó la discusión económica al terreno electoral y planteó que el año próximo los argentinos deberán elegir entre “volver al pasado” o respaldar “el modelo de la libertad”.

“El futuro de los argentinos está en manos de los argentinos y eso lo van a decidir el año que viene”, expresó. Sin embargo, al referirse a los plazos necesarios para resolver los problemas del país, advirtió: “Creer que podés arreglar todo en cuatro años o en ocho años es mentirle a la gente”. (TN)