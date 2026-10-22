Luz verde para Argentina por YPF: la Corte Suprema de EE.UU. extendió el plazo para responderles a los demandantes

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el pedido de la Argentina para extender por 30 días el plazo para responder al recurso presentado por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF.

De esta manera, el Estado argentino y la compañía tendrán hasta el 2 de diciembre para presentar sus argumentos ante el máximo tribunal estadounidense.

La decisión fue confirmada por fuentes de la Procuración del Tesoro, que explicaron que se trata de un mecanismo de uso habitual para contar con tiempo adicional para preparar la respuesta.

La resolución concede el tiempo adicional que habían solicitado tanto el Estado argentino como por la ex Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A..

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El plazo original vencía el 2 de noviembre, pero los abogados de ambas partes pidieron una extensión de 30 días para preparar sus presentaciones, algo que fue concedido este jueves.

De todos modos, la prórroga no anticipa una definición sobre el fondo de la disputa ni implica que el máximo tribunal vaya a resolver inmediatamente después de recibir el escrito argentino. (TN)