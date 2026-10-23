Detienen a un sujeto tras amenazar de muerte a personal de una salita médica

Un peligroso delincuente con amplios antecedentes policiales fue aprehendido este mediodía tras protagonizar un violento episodio en la sala médica del barrio Villa Esperanza, en calle Saavedra al 2800.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto, identificado como Leonardo Ocampo, de 45 años, ingresó al centro de salud de forma agresiva y amenazó de muerte a una de las empleadas administrativas del lugar. La policía logró reducir al agresor a pocos metros del establecimiento.

Además de la causa por amenazas, Ocampo quedó aprehendido por el delito de hurto bajo la modalidad "cuento del tío". El hecho ocurrió hace una semana en una vivienda de calle Estados Unidos al 400, donde, junto a una mujer que ya había sido arrestada, le sustrajo la jubilación y diversos efectos personales a un adulto mayor con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas.

Fuentes policiales informaron que el aprehendido cuenta con un extenso prontuario por delitos contra la propiedad y robos a mano armada. Asimismo, señalaron que el ataque a adultos mayores forma parte de su modus operandi habitual.

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En junio de 2025, Ocampo ya había sido detenido junto a otro acompañante tras un violento asalto a una mujer de 76 años, donde se apoderaron de dinero en efectivo, electrodomésticos y joyas.

En el caso interviene la Fiscalía de Flagrancia N° 15 y la Fiscalía N° 7 de turno.