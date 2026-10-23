Mirada positiva: mejoró la confianza del consumidor en el presente mes de octubre

La confianza del consumidor experimentó una recuperación en octubre, aunque aún se mantiene por debajo de un año atrás.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella se ubicó en 41,52 puntos, lo que representa un aumento mensual de 0,81% en relación con el mes anterior, y una baja de 1,9% en la comparación interanual.

En el ámbito regional, el relevamiento detalla que por regiones, el ICC registró un aumento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras que disminuyó en el Gran Buenos Aires (GBA) y el Interior.

Específicamente, el aumento se observó en CABA (+6,77%), mientras que las disminuciones se observaron en el GBA (-0,14%) y el Interior (-0,25%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, el Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (46 puntos), en tanto que el GBA presenta el valor más bajo.

Por otra parte, por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares, ya que los hogares de ingresos altos mostraron un aumento de 1,99%, mientras que los hogares de ingresos bajos registraron una disminución de 1,30%.

Así, "los hogares de ingresos altos exhiben un índice levemente superior (41,76 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (40,75 puntos)".

Al analizar los componentes internos, la institución precisa que por subíndices, Bienes Durables e Inmuebles registró un aumento de 8,77% en octubre, mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones.

En este sentido, la mayor caída se observó en Situación Personal (-2,59%), seguida por Situación Macroeconómica (-1,57%).

A su vez, en la división temporal, el reporte resalta que las Condiciones Presentes registraron un aumento de 5,88%, mientras que las Expectativas Futuras mostraron una disminución de 2,61%.

El informe técnico concluye detallando que la investigación fue realizada entre el 5 y el 16 de octubre de 2026 mediante un tamaño de la muestra de 1000 casos.

Los contrastes, punto por punto

-Bienes durables e inmuebles: fue el principal motor de la mejora mensual, con un salto del 8,77%, que impulsó el índice general.

-La economía cotidiana: la percepción sobre la situación personal cayó un 2,59%, mientras que la evaluación de la situación macroeconómica retrocedió un 1,57%.

-Presente y futuro: las condiciones presentes mejoraron un 5,88%, pero las expectativas para los próximos meses bajaron un 2,61%.

-Diferencias regionales: la confianza del consumidor aumentó un 6,77% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En contraste, cayó un 0,14% en el Gran Buenos Aires y un 0,25% en el Interior de la Provincia.

-Brecha según los ingresos: mientras que la confianza creció un 1,99% entre los hogares de mayores ingresos, disminuyó un 1,30% entre las familias de menores recursos.

-Balance interanual: pese a sumar dos meses consecutivos de crecimiento, el índice general se ubicó un 1,90% por debajo del nivel registrado en octubre de 2025.

-Recuperación desde el mínimo: en comparación con el piso de 35,60 puntos alcanzado en enero de 2024, durante la actual gestión nacional, el indicador acumuló una mejora del 16,63%. (Fuente: NA).