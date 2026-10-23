¿A cuánto cerró el dólar en Bahía Blanca? Las cifras del mercado cambiario

El dólar blue cerró la semana en Bahía Blanca con una cotización de $1.553 para la compra y $1.581 para la venta, según los valores informados para el mercado local.

De acuerdo con los datos difundidos, la cotización del dólar paralelo se mantuvo sin variaciones respecto de la referencia anterior, con un spread de $28 entre el precio de compra y el de venta.

Por su parte, el promedio de InfoDolar para Bahía Blanca registró valores de $1.505,10 para la compra y $1.551,68 para la venta. En tanto, la cotización de Dólar Nexo se ubicó en $1.545,04 para la compra y $1.566,82 para la venta.

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De esta manera, el mercado cambiario local terminó la semana con distintas referencias de precios según el segmento y el operador, en un escenario en el que las cotizaciones pueden presentar diferencias entre los puntos de cambio.

Los valores corresponden a las referencias difundidas para Bahía Blanca y pueden variar según el operador y las condiciones de cada transacción.

Por otra parte, el riesgo país de Argentina se ubicó hoy entre los 710 y 717 puntos básicos, consolidándose por encima de la barrera de los 700 puntos y alcanzando su nivel más alto en lo que va del año.

El indicador registró una suba cercana al 0,9% durante la jornada y acumuló un incremento de alrededor del 17% en el mes.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares operaron a la baja en Wall Street, en un contexto de cautela por parte de los inversores y de mayor presión sobre los títulos argentinos.