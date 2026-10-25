Black Week: en busca de reactivar el consumo, supermercados mayoristas lanzan una semana de descuentos

Los supermercados mayoristas realizarán en la segunda mitad de noviembre una nueva semana de descuentos en todo el país denominada Black Week en busca de activar el consumo en medio de un contexto marcado por la contracción de las ventas.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y participarán unos 200 comercios, tanto físicos como de venta online, que ofrecerán entre el 16 y el 23 de noviembre promociones especiales y descuentos en productos, como alimentos, bebidas, artículos de higiene, perfumería y limpieza.

Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista “cuenta con el esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas, buscando estimular las ventas, facilitar el acceso a productos esenciales y fortalecer el canal mayorista, clave para el abastecimiento de los comercios de cercanía”.

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Asimismo, remarcaron que el objetivo de la iniciativa es “fomentar el consumo y fortalecer el circuito comercial del que se abastecen miles de comercios de cercanía, como autoservicios, almacenes, perfumerías y kioscos, que atienden las compras cotidianas de las familias”.

En este sentido, manifestaron que “el canal tradicional tiene un peso central en el mercado de consumo masivo”, precisando que “puede representar hasta el 55% de las ventas, con una participación relevante de los autoservicios pequeños y medianos y los almacenes”, y agregando que “el canal mayorista incide en hasta el 10% del gasto de los hogares”.

En el país se estima que existen más de 140.000 puntos de venta entre almacenes, perfumerías y tiendas de limpieza, además de aproximadamente 20.000 autoservicios. Se trata de una extensa red de pequeñas y medianas empresas que cumple un papel fundamental en el abastecimiento de proximidad.

Al respecto, la entidad sostuvo que “estos comercios captan buena parte de las compras del día a día, especialmente las de las familias que necesitan administrar cuidadosamente sus gastos. Por eso, fortalecer el circuito mayorista y tradicional contribuye a sostener la actividad comercial y a acercar productos esenciales a los consumidores”.

Esta nueva edición del Black Mayorista se da en medio del declive del consumo, que arrastra varios meses sin poder recuperarse. En septiembre, tuvo una caída del 1,2% interanual y del 1% respecto de agosto, acumulando una retracción del 2,7% en el volumen vendido en lo que va del año, según un informe de Scentia.

Las categorías más afectadas durante septiembre fueron perecederos, con una caída del 6,2%; limpieza de ropa y hogar, con un retroceso del 4,4%; y desayuno y merienda, con una baja del 4,2%. En contraste, alimentación creció un 1,7% y las bebidas alcohólicas, un 2,1%.

En el canal mayorista, las ventas cayeron un 6,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, se destacaron las bajas en bebidas sin alcohol (-21,1%), higiene y cosmética (-9%) y perecederos (-8,6%). La categoría alimentación, en cambio, registró un crecimiento del 3%.

El panorama refleja la necesidad de generar acciones comerciales que contribuyan a dinamizar las ventas en toda la cadena de distribución. "El consumidor espera oportunidades y ofertas para realizar la compra", sostienen los empresarios.

Los mayoristas y distribuidores de todo el país que brindarán promociones especiales en esta semana se pueden consultar a través de la web de la cámara empresaria, en donde figuran la ubicación física de cada local y las direcciones de las tiendas virtuales. (NA)