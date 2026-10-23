Otro avance del riesgo país argentino: sube a 717 puntos

El salto se produce en medio de un nuevo deterioro de los bonos de la deuda pública

En un contexto internacional adverso, el riesgo país sube a 717 puntos en el arranque de las operaciones de este viernes, con un alza de 13 unidades con relación al cierre previo.

El salto se produce en medio de un nuevo deterioro de los bonos de la deuda pública que muestran bajas de hasta 1,1 %.

Nuevamente estos movimientos están relacionados con el aumento del precio del petróleo, que supera los US$116 el barril de Brent, ante la falta de resolución en el conflicto de Medio Oriente.

En el inicio de la operación bursátil, las acciones del MSCI MERVAL escapan a este escenario y suben 0,8 %. A su vez, los ADRs en Nueva York muestran resultados mixtos. (NA)