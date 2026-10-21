Los salarios le ganaron a la inflación: aumentaron 2,7% en agosto

El índice de salarios registró un incremento del 2,7% en agosto y mantuvo una tendencia de desaceleración nominal en sintonía con la evolución de los precios generales.

De acuerdo con el informe técnico presentado por el INDEC, el resultado del mes refleja un comportamiento dispar entre los distintos sectores de la economía, donde el empleo formal continúa liderando los reajustes paritarios frente a los sectores informales.

Con este resultado, los ingresos de los trabajadores acumularon un alza del 25,1% en los primeros ocho meses del año. Este porcentaje muestra el impacto de las sucesivas negociaciones salariales concertadas desde enero, en un contexto macroeconómico enfocado en la estabilización y en los intentos de recomposición del poder adquisitivo de los hogares de manera gradual.

“Que el salario privado registrado haya pasado de una suba de 2,3% en julio a 2,8% en agosto muestra que las empresas necesitan trabajar con proyecciones de nómina que puedan ajustarse mes a mes. La mayor estabilidad no elimina las variaciones y el presupuesto tiene que contemplarlas”, sostuvo Luciana Mosquera, de TMF Group.

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“Con un aumento acumulado de 20,4% en el privado registrado, la planificación salarial exige cada vez más precisión. El desafío para las empresas es definir dónde concentrar los ajustes, qué posiciones requieren revisión y qué perfiles presentan mayor riesgo de rotación”, agregó.

Por su parte, explicó que “la diferencia entre el 2,8% del privado registrado, el 2,3% del sector público y el 3% del privado no registrado confirma que el promedio general no alcanza para proyectar costos laborales. Cada empresa necesita mirar su convenio, su dotación y su estructura de compensaciones”.

En la comparación con el mismo mes del año anterior, el indicador presentó una variación interanual del 35,6%. Esta cifra marca una notable diferencia respecto a los parámetros de periodos previos, evidenciando un escenario de menor volatilidad nominal que modifica las expectativas de los analistas económicos y los gremios a la hora de proyectar los acuerdos para el último tramo del año.

Al desagregar los datos por sectores, el empleo registrado en el ámbito privado y el sector público sostuvieron el índice general con incrementos estables, explicados por la ejecución de cláusulas de revisión previamente pactadas. Por el contrario, el sector privado no registrado o informal volvió a mostrar el rezago más pronunciado, consolidándose como el segmento más vulnerable frente a las fluctuaciones macroeconómicas. (con información de NA)