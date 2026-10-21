Cuáles son las billeteras virtuales y los bancos que más rendimiento pagan en Argentina

Las tasas de interés volvieron a cambiar en Argentina y las billeteras virtuales, fondos comunes de inversión (FCI) y bancos actualizaron los rendimientos que ofrecen a quienes buscan hacer rendir sus pesos.

El escenario de octubre muestra diferencias importantes entre las distintas alternativas disponibles, tanto para quienes priorizan disponer del dinero en todo momento como para aquellos que pueden inmovilizarlo durante 30 días.

Las billeteras virtuales mantienen rendimientos cercanos al 20% anual en buena parte de las plataformas relevadas, mientras que algunos fondos y alternativas particulares permiten acceder a porcentajes superiores.

Las billeteras virtuales que más pagan en octubre

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El relevamiento de cuentas remuneradas y fondos utilizados por las principales aplicaciones financieras muestra los siguientes rendimientos:

Naranja X: 20% TNA.



Carrefour Banco: 20% TNA.



Ualá: 19% TNA.



Brubank: 23% TNA con "Plan Ultra" y 19% TNA con "Cuenta sueldo".



Montemar Pay: 19% TNA.



Supervielle: 14% TNA.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los FCI

Las cuentas remuneradas permiten que el saldo genere intereses sin necesidad de constituir un plazo fijo. El dinero permanece disponible para utilizarlo en pagos, transferencias u otras operaciones, sujeto a las condiciones de cada plataforma.

En el caso de los FCI, el rendimiento no necesariamente constituye una tasa fija garantizada, sino que depende del comportamiento de los activos que integran el fondo.

Por eso, al comparar billeteras no alcanza únicamente con observar el porcentaje informado: también deben considerarse los topes de saldo remunerado, requisitos y condiciones de cada alternativa.

Los bancos que más pagan por plazo fijo en octubre

En los bancos tradicionales de mayor volumen, las tasas para depósitos a plazo fijo a 30 días quedaron de la siguiente manera:

Banco Macro: 21% TNA.



Banco Hipotecario: 19,5% TNA.



Banco Nación: 19,25% TNA.



Banco BBVA: 19% TNA.



Banco Credicoop: 18,5% TNA.



Banco Galicia: 18,25% TNA.



ICBC: 18,1% TNA.



Banco Santander: 17% TNA.



Banco Patagonia: 16% TNA.

Qué bancos ofrecen las tasas más altas



Los bancos medianos y compañías financieras mantienen rendimientos superiores a los de buena parte de las entidades tradicionales:

Reba: 24% TNA.



Banco Meridian: 23,75% TNA.



Crédito Regional: 23,5% TNA.



Banco CMF: 23,5% TNA.



Banco Voii: 23% TNA.



Banco Mariva: 23% TNA.



Banco Bica: 23% TNA.



Banco del Sol: 23% TNA.



Banco de Comercio: 22,5% TNA.

La diferencia entre las alternativas vuelve a poner en primer plano tres variables para quienes buscan hacer rendir sus pesos: la tasa ofrecida, la disponibilidad del dinero y las condiciones específicas de cada producto.

Mientras las billeteras y los FCI ofrecen mayor liquidez, el plazo fijo tradicional implica mantener el capital inmovilizado durante el período pactado. Por eso, comparar rendimientos y condiciones resulta clave antes de elegir dónde colocar los pesos. (NA)