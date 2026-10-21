La actividad económica se estancó en agosto y cayó un 1,7% en comparación con el año pasado

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 0,1% en agosto, frente al mes previo, en la medición desestacionalizada. Los datos fueron publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En la medición contra el mismo mes del año pasado, la actividad económica retrocedió un 1,7%. También recortó el crecimiento acumulado en lo que va del año, que pasó del 1,7% en julio al 1,2% en agosto.

La medición tendencia-ciclo, que el Gobierno toma como referencia para analizar la marcha de la actividad, no mostró variaciones por quinto mes consecutivo. Pese a ello, el ministro Luis Caputo resaltó en su cuenta de X que ese indicador todavía se ubica un 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023.

De los 15 sectores relevados por el organismo, hubo cinco que mostraron mejoras interanuales durante el octavo mes del año. Se destacó la incidencia positiva en esa variación de “Explotación de minas y canteras”, “Electricidad, gas y agua” y “Hoteles y restaurantes”. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

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Por su parte, diez sectores de actividad tuvieron caídas en la comparación interanual. En ese grupo, los desempeños negativos de “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” fueron los que tuvieron mayor impacto en la comparación del frente al nivel de agosto de 2025. Entre ambos, le restaron 0,9 puntos a la variación interanual del indicador publicado este miércoles.

El desempeño mensual del EMAE en agosto estuvo por debajo de las expectativas de los analistas privados, que esperaban un rebote tras la caída registrada en julio (que había sido del 2,9% y ahora fue corregida al 2,8%). “Esperamos una recuperación parcial, de entre el 1% y el 1,5% mensual”, había anticipado la consultora Outlier en su reporte matutino.



Todos los sectores que crecieron y cayeron en agosto, según el INDEC

De los 15 sectores relevados por el EMAE, solamente cinco mostraron mejoras en el octavo mes del año:

Explotación de minas y canteras: 11,1%.



Electricidad, gas y agua: 4,3%.



Hoteles y restaurantes: 3,1%.



Servicios sociales y de salud: 0,6%.



Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.



Por su parte, 10 sectores exhibieron variaciones negativas en la comparación con el nivel de hace un año: