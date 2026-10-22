Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe

Más de un cuarto de la población cubana registra una edad superior a 60 años, lo que convierte a la isla en el país más envejecido de América Latina y el Caribe, de acuerdo con un reporte de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba.

De una población total estimada en 9.434.593 personas, 2.519.823 superaron los 60 años en 2025, un 26,7 por ciento de acuerdo con el informe "El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios 2025".

La tendencia al alza de la población envejecida "es notable", destacó la ONEI, con un crecimiento de 880.561 personas en los últimos 23 años, desde el censo nacional de 2002. "Cuba se ha convertido en una sociedad envejecida en un corto tiempo", con un crecimiento "acelerado" de 7,3 por ciento de la población de 60 años y más entre 2015 y 2025, añadió.

Las provincias más envejecidas en 2025 fueron Villa Clara, con 30,2 por ciento de su población con 60 años y más, y La Habana (29,1), mientras que Guantánamo presentó el menor grado de envejecimiento en el periodo (23,3).

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Los datos también muestran mayor población envejecida femenina (más de 1,3 millones) que masculina (algo más de 1,1 millones). Una de las estadísticas que midió el informe fue el índice de envejecimiento, que determina cuántos adultos mayores de 60 años hay por cada 100 menores de 15 años.

Cuba presentó un "valor elevado" al cierre de 2025, con 1.712 personas mayores de 60 años por cada 1.000 niños y jóvenes hasta 14 años. Otro parámetro en el reporte mide cuántas personas menores de 15 años y mayores de 60 (edades inactivas) hay por cada 100 personas en edad laboral o activa (15-59 años), lo que se conoce como relación de dependencia demográfica.

En 2025, Cuba registró 733 personas en edades inactivas por cada 1.000 personas en edad activa. "Un valor alto indica mayor presión sobre la población activa, pues debe sostener a más dependientes", señaló el informe, en el que también se advierte que la isla tiene el reto de reorientar su modelo económico "hacia la sostenibilidad demográfica".

En un pódcast reciente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció que la dinámica demográfica en la nación caribeña tiende al envejecimiento poblacional.

Asimismo, Díaz-Canel afirmó que se están implementando programas "que atienden de manera priorizada y diferenciada a las personas de la tercera edad".

Naciones Unidas estima que prácticamente todos los países del mundo experimentan un incremento del número de personas mayores, y que, para finales de la década de 2070, la población mundial de 65 años o más alcanzará los 2.200 millones y superará el número de personas menores de 18 años. (NA)