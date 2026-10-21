Francia: Chalecos Amarillos marchará en París y Macron advirtió por disturbios

Chalecos Amarillos presentó planes para una gran marcha en París el sábado próximo, en un nuevo capítulo de las protestas que preocupan al gobierno de Emmanuel Macron, quien entró en polémica con mandatarios del mundo, incluido Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El primer mandatario galo ve con mucha preocupación la dinámica de las protestas en Francia y ya adelantó que se impediría el paso a quienes intentaran provocar disturbios en las próximas manifestaciones, en tanto que el primer ministro Sébastien Lecornu se reunió con líderes sindicales en un intento por desactivar una de las peores crisis que afronta el país en los últimos años.

Macron arremetió además contra líderes mundiales —incluido el presidente estadounidense, Donald Trump— porque, a su juicio, intentaron sacar provecho político de los disturbios y saqueos que el sábado se produjeron de forma paralela a las manifestaciones pacíficas en Francia.

Mientras tanto, grupos estudiantiles también convocaron protestas para el sábado con el fin de exigir una mayor inversión en educación, mientras que los activistas de los Chalecos Amarillos buscan reactivar su campaña, surgida en 2018, contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

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A su vez, la líder del sindicato CGT, Sophie Binet, llamó este miércoles a “subir de nivel” las protestas sociales en Francia con una huelga el 5 de noviembre, tras una reunión con Lecornu, sin respuestas a las reivindicaciones.

Según Binet, el primer ministro no anunció “ninguna medida” para responder a las reivindicaciones de los trabajadores y de los estudiantes.

Voces de sindicalistas

“Ha llegado el momento de subir de nivel la movilización, la huelga debe tomar el relevo”, agregó, en referencia a la jornada de manifestación y paros que los principales sindicatos convocaron a inicios de octubre para el 5 de noviembre.

El líder del sindicato CFTC, Cyril Chabanier, precisó que Lecornu “abrió la puerta” a discutir del salario mínimo y comentó que “la mejor manera de calmar las manifestaciones es tener unas primeras medidas que apacigüen la rabia” y reflexionó que “eso, hoy por hoy, no lo” tiene Francia, todo según publicaciones de Reuters, RFI y France 24.

A seis meses de la elección presidencial para elegir al sucesor del centroderechista Emmanuel Macron, el poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de los franceses, sobre todo desde el aumento del combustible desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Pero una respuesta política que implique un aumento del gasto público se anuncia complicada, máxime cuando el gobierno, en minoría en el Parlamento, busca adoptar un importante ajuste fiscal en 2027 para sanear las arcas públicas y tranquilizar a los mercados. (NA)