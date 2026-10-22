Penúltima fecha de la LBB Oro: Estrella-Napostá, ¿se definirá hoy el Nº1 en el barrio San Martín?

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con el partido excluyente entre puntero Estrella y el escolta Napostá, se disputa íntegramente, desde las 21, la décima y penúltima fecha correspondiente al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Los actuales 1-2 de la competencia se enfrentan en el barrio San Martín, donde un triunfo al local le aseguraría el Nº1 de la fase regular.

En los restantes partidos, también se enfrentan Bahiense del Norte-Villa Mitre, Liniers-L.N. Alem, Olimpo-Pacífico (por streaming), Estudiantes-Pueyrredón e Independiente-Barrio Hospital.

La última

La undécima y última fecha contendrá los partidos Villa Mitre-Estrella, Napostá-Estudiantes, Pacífico-Bahiense, Pueyrredón-Liniers, Barrio Hospital-Olimpo y L.N. Alem-Independiente.

Cómo sigue

Una vez finalizada la fase regular, los seis primeros clasificarán directo a cuartos de final y habrá play-in: 7º-8 (el ganador será séptimo) y 9º-10º (el ganador jugará un partido para ser octavo, ante el perdedor de 7º-8º).

En tanto que 11º y 12º se enfrentarán en una serie por la permanencia. El perdedor descenderá directamente y el ganador tendrá la promoción frente al segundo de la LBB Plata.

Estrella-Napostá

Un partido decisivo entre Estrella, que llega primero y Napostá, el segundo.

Los locales sufrieron la baja de Carlos Balmaceda para el resto de la temporada (lesión en la mano izquierda), aunque en la primera rueda le ganaron a este mismo rival sin su refuerzo.

Estrella será primero o segundo. Ganando hoy se aseguraría el Nº1 y perdiendo por menos de siete puntos, igual podría ser primero venciendo en la última a Villa Mitre. De lo contrario, dependerá de ganarle al tricolor y que pierda Napostá en la fecha de cierre ante Estudiantes.

Napostá, por su parte, puede ser 1, 2 o 3. Para quedarse con el Nº1 sin depender de Estrella necesita ganar hoy por más de 7 puntos y superar en la última a Estudiantes.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaino y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: en el local retorna Matías Specogna, un hombre de la casa, que había decidido no integrar el plantel y continuar jugando por Estrella en la Maxi Liga.

La visita, por su parte, vuelve a contar con Pedro Santiago (regresó de viaje), mientras que no tiene a Tomás Solís, con un golpe en la cadera.

Antecedentes: Estrella ganó en el Antonio Palma, 77-70.

Bahiense del Norte-Villa Mitre

Bahiense y Villa Mitre hoy tienen puesto su objetivo en distintos puntos: el local en llegar al segundo puesto, mejor posición a la que puede aspirar y la visita, primero meterse entre los seis, para después buscar la mejor posición.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: en Bahiense retorna Sebastián Luengo y Villa Mitre tiene equipo completo, incluido Javier Bollo.

Antecedentes: Bahiense le ganó las tres veces que lo enfrentó a Villa Mitre: 84-74 (69-69), de visita en fase regular, y por los cuartos de final, 85-81 (local) y 72-62 (visita).

Liniers-L.N. Alem

Liniers está en una posición bisagra, hoy con un lugar en cuartos y dependiendo de sí mismo, con chances todavía de irse más para arriba y, también, de caer a jugar el play-in.

Por su parte, L.N. Alem lucha por conservar el octavo puesto, la mejor posición que puede alcanzar.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: En el Chivo no está Nicolás Ramos, participando de los Juegos Bonaerenses, y en L.N. Alem la única baja es Patricio Zapata, que sigue su recuperación de rodilla.

Antecedentes: Liniers ganó de visitante, 64 a 59.

Estudiantes-Pueyrredón

Estudiantes ya con la tranquilidad de haber evitado los dos últimos puestos, busca su mejor posición para el play-in.

Mientras que Pueyrredón puede trepar hasta el segundo puesto o caer hasta el séptimo.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en el albo no juega Francisco Mazzello (lesión en un hombro) y en Purre continúa afuera Damián Carci (fractura de la falange distal del dedo índice de la mano izquierda).

Antecedentes: Pueyrredón ganó 83-57 (de local) en fase regular. En cuartos, se repartieron triunfos de locales: Pueyrredón 89-78 y 83-60, y Estudiantes 76-64.

Olimpo-Pacífico

Olimpo llega tonificado después del triunfazo ante Villa Mitre, de visitante y en suplementario, 79-76 (69-69), y tratando de evitar caer al penúltimo lugar, que ocupa Independiente.

La curiosidad del aurinegro es que perdió los cuatro partidos como local en este segundo tramo (con Independiente: 82-76; Estrella: 83-79; Liniers: 76-75 y Napostá: 94-70).

Pacífico, con chances de ser tercero, va de tres en tres en el segundo tramo.

Los primeros tres partidos los ganó (79-62 a Estrella, 84-73 a Estudiantes y 65-62 con Liniers), sufrió tres derrotas (con Pueyrredón: 82-59, con Napostá: 85-83 y con Villa Mitre: 100-73) y en las tres últimas se impuso llegando a tres cifras (113-105 ante Alem, 112-101 frente a Barrio Hospital y 109-91 contra Independiente).

A propósito, en la sumatoria de los tres últimos partidos, el verde totalizó en triples, 43-82/52,43%; en dobles, 68-117/58,11% y en libres, 69-87/79,31%.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y⁩ Joel Schernenco.

Novedades: el aurinegro está con plantel completo y el verde continúa sin Santiago Loos, recuperándose de la fractura de escafoides de la muñeca derecha.

Antecedentes: triunfó Pacífico, en el primer tramo, 98-82 como local.

Independiente-Barrio Hospital

Independiente-Barrio Hospital, de no mediar resultados sorpresivos, hoy es poco menos que la previa de la serie por la permanencia.

La visita ya no tiene posibilidades de evitarla -aunque buscará una victoria que le permita tener ventaja de localía- y el viola, por su parte, necesitaría ganar hoy y también en la última fecha a L.N. Alem, además de esperar derrotas de Olimpo ante Pacífico y Barrio Hospital.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Juan Agustín Matías.⁩

Novedades: en el local no juega Ignacio Formiga (dolor en la cintura), sigue afuera Luciano Figueroa y regresa Martín Schmir. En la visita, se va a cambiar Santiago Hamze, aunque no está para jugar, y retorna Nahuel Cámara.

Antecedentes: Barrio Hospital ganó de local, 94-75.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (16PG-4PP) 26 puntos

2º) Napostá (15-5), 25

3º) Bahiense (13-7), 24

4º) Pueyrredón (12-8), 23,5

5º) Pacífico (11-9), 23

5º) Liniers (11-9), 23

7º) Villa Mitre (11-9), 22,5

8º) L.N. Alem (8-12), 20,5

9º) Olimpo (7-13), 19,5

9º) Estudiantes (8-12), 19,5

11º) Independiente (4-16), 17,5

12º) Barrio Hospital (4-16), 17