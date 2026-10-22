Lionel Messi sigue despertando admiración dentro y fuera de la cancha. Esta vez, el reconocimiento llegó de la mano del nutricionista Galancho, quien puso el foco en la disciplina y el talento del astro argentino, y destacó el papel que cumple la nutrición en su carrera deportiva.

“Messi seguiría siendo el mejor del mundo aunque comiese pizza todos los días”, sostuvo Galancho, en una frase con la que buscó remarcar que, más allá de la alimentación, la capacidad futbolística de Leo es extraordinaria.

Sin embargo, el especialista también hizo hincapié en la importancia de los hábitos alimentarios y el cuidado físico para sostener el máximo nivel a lo largo del tiempo. En ese sentido, definió la nutrición como un “entrenamiento invisible”, un aspecto que, aunque no se ve durante los partidos, puede marcar diferencias en la recuperación y el rendimiento de un deportista.

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Durante su participación en RANDOM, el ciclo conducido por Leo Montero, Galancho compartió detalles sobre la preparación y las rutinas que contribuyeron al buen estado físico de Messi y que fueron importantes en su camino hacia el Mundial.

A sus 39 años, el capitán argentino continúa siendo un ejemplo de vigencia y profesionalismo. Su talento es indiscutible, pero la constancia, la disciplina y el cuidado de su cuerpo también forman parte de una fórmula que le permitió mantenerse entre los mejores del fútbol mundial.