¡Todos afuera!, juegan los pibes del club: la drástica decisión de un equipo que descendió al Federal A

“El que las hace las paga”, podrían estar diciendo hoy los hinchas de Villa Mitre.

Tras el descenso consumado hace ya 10 días, Güemes de Santiago del Estero comenzó a planificar una rápida y llana reconstrucción. Al perder la categoría en la Primera Nacional, el club de Santiago del Estero que jugará en 2027 el Federal A anunció cambios inmediatos para afrontar las dos jornadas que restan en el torneo: con los chicos del club y varias rescisiones de contratos profesionales.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución confirmó que los jugadores formados en las inferiores tendrán prioridad en el tramo final del campeonato. Además, la comisión directiva puso en marcha las gestiones para concretar el ces masivo de contratos para varios integrantes del equipo superior.

La decisión llega en medio de una temporada muy floja desde lo deportivo. En 34 fechas ya disputadas, apenas consiguió 6 victorias y antes del 2-1 frente a Almagro el jueves que pasó, había arrastrado 6 caídas al hilo.

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Con Mario Gómez al frente del plantel, el Gaucho buscará cambiar la imagen en sus últimas presentaciones, Ahora debe visitar a Deportivo Maipú, que atraviesa un buen momento, y cierra con Temperley en casa

Así, mientras sus rivales se ilusionan con objetivos importantes, Güemes empezará a delinear el futuro con una apuesta fuerte por sus juveniles y una reestructuración del plantel.

El comunicado

"El Club Atlético Güemes informa que, de cara a las fechas restantes del Torneo de la Primera Nacional, se apostará por jugadores de nuestra casa, reafirmando el compromiso de brindar oportunidades a quienes forman parte de nuestra institución.

Asimismo, se comunica que el club continúa trabajando en la recisión de distintos jugadores del plantel.

Convocamos a nuestros hinchas a acompañar y apoyar al equipo en esta etapa del torneo, reafirmando el compromiso, el respeto y el sentido de permanencia que caracterizan a nuestra institución".