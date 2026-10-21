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En menos de cuatro horas volvió a ser detenido por robo

Personal policial volvió a aprehender este miércoles a un hombre por un delito similar al cometido el martes. Había sido liberado durante la misma tarde en la que fue capturado nuevamente. 

Personal policial volvió a detener a un hombre, capturado y liberado durante la última jornada, vinculado al robo de autopartes de diversos rodados. 

Durante un allanamiento llevado a cabo en Río Atuel al 2900, los efectivos se llevaron nuevamente detenido a Marcos Andrés Amorena, de 34 años.

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En el procedimiento, además, se secuestraron soportes metálicos, bases de radiadores con cañerías de cobre ya seccionadas, presumiblemente para su posterior reducción y comercialización clandestina, y diversas herramientas de fuerza.

Está vinculado, al menos, a dos episodios delictivos ocurridos a principios de mes que incluyen la sustracción de radiadores de camiones y maquinaria agrícola.

El operativo conjunto estuvo a cargo de efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría séptima, con colaboración del GTO de la comisaría quinta y personal de la subcomisaría de General Daniel Cerri,

Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 07 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputado formalmente por el delito de "robo". 

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