Aprehendieron a un hombre tras investigar el robo a una ferretería

Un hombre de 42 años fue aprehendido este miércoles en Bahía, en el marco de un allanamiento realizado por personal de la Comisaría Cuarta, en el contexto de una investigación por hurto en una ferretería del barrio Anchorena.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18 en una vivienda ubicada en calle Provincias Unidas al 900, en el barrio Rosendo López, donde se procedió a la aprehensión de Mariano Monsalvo, de 42 años, por su presunta vinculación con el hecho investigado.

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El operativo estuvo a cargo del Grupo Técnico Operativo (GTO), con apoyo de efectivos de la Policía Local Motorizada.

Según se informó hubo tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y la recopilación de pruebas documentales.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el pasado lunes12 de este mes por un hurto que tuvo como víctima al propietario de un comercio del rubro ferretería, ubicado en el barrio Anchorena.

Interviene la UFIJ Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.