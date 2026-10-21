El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 22 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 22 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con nubosidad variable, viento leve del noreste rotando al sudeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo estará nuboso y húmedo, con ocasionales precipitaciones débiles y viento leve del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad, buena.
La noche, por su parte, será nubosa y húmeda con lloviznas, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.