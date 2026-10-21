El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 22 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con nubosidad variable, viento leve del noreste rotando al sudeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo estará nuboso y húmedo, con ocasionales precipitaciones débiles y viento leve del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad, buena.

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La noche, por su parte, será nubosa y húmeda con lloviznas, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.