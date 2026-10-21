Scaloni renovaría con la Selección hasta el Mundial 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina está cada vez más cerca de quedar asegurada. Después de varias semanas de negociaciones, el entrenador habría alcanzado un acuerdo total con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para extender su contrato hasta el Mundial de 2030, con lo que iniciaría un nuevo ciclo al frente del seleccionado nacional después de la despedida de Lionel Messi.

Según informó hoy el portal especializado Doble Amarilla, las partes ya resolvieron los aspectos económicos y de planificación que restaban para cerrar la negociación. De esta manera, el técnico santafesino tendría garantizada su continuidad por otros cuatro años, aunque todavía falta la firma y la oficialización por parte de la AFA.

La firma llegaría en noviembre

El nuevo vínculo mantendría el esquema utilizado anteriormente: un contrato inicial de dos años, hasta la Copa América 2028, con una cláusula de extensión consensuada entre las partes hasta el Mundial 2030. La intención es que la renovación se formalice durante la próxima fecha FIFA de noviembre, aprovechando la concentración del seleccionado para sus últimos dos amistosos del año.

Tras finalizar la última serie de partidos internacionales, Scaloni participó del Gran Fondo de Ciclismo de Buenos Aires y luego regresó a Mallorca, donde reside con su familia. Desde allí, trabaja en la preparación de la próxima convocatoria para los amistosos de noviembre.

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La Selección argentina tiene previstos dos encuentros: ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y frente a Costa Rica, el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

La próxima ventana internacional sería el escenario para anunciar oficialmente la continuidad del entrenador, que buscará conducir al equipo nacional durante otro ciclo mundialista.

Scaloni, cada vez más cerca de un récord histórico

Desde que asumió en 2018, Scaloni dirigió 107 partidos al frente de la Selección argentina, con un balance de 79 victorias, 18 empates y 10 derrotas.

Con esa cifra, ya superó los registros de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, quienes dirigieron 79 encuentros cada uno. El próximo objetivo estadístico será acercarse a la marca de Guillermo Stábile, que estuvo al frente de la Albiceleste en 124 partidos durante sus distintas etapas, a lo largo de dos décadas. (La Gaceta, DSports y Doble Amarilla)