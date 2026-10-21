La fundadora de un merendero y un joven deportista, reconocidos en el Concejo

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales nombró a Ramona Obregón, fundadora del Comedor y Merendero Sapucay, como "Personalidad Destacada" del distrito, en reconocimiento a "su labor social, su vocación solidaria y su ejemplo de resiliencia".

En 2018, fundó el merendero en el garaje de su casa, vendiendo sus bienes personales para sostenerlo. Tras sufrir un incendio intencional que destruyó el lugar, logró sobrellevar esa situación y hoy sigue asistiendo con meriendas y viandas a más de 25 familias de Punta Alta.

Además, desde su sede en Jesús María al 1.200, envía donaciones a comunidades de Salta y Jujuy y organiza cada año el festejo del Día del Niño en su barrio.

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"Su historia es un símbolo de amor al prójimo y de unión comunitaria", expresaron desde el Concejo.

También recibió un reconocimiento el joven deportista Emiliano Daniel Gutiérrez Díaz, atleta de alto rendimiento de artes marciales mixtas, por sus participaciones nacionales e internacionales.

Representó a Coronel Rosales en competencias en Bahía Blanca, Tigre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Uruguay y Brasil.

"Su constancia, conducta y sacrificio diario lo convierten en un ejemplo para las nuevas generaciones y en un embajador deportivo de Coronel Rosales en el mundo", señalaron desde el Concejo.