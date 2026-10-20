Detienen por violación de domicilio a un hombre con antecedentes

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a un hombre acusado de saltar una reja perimetral para ingresar a una casa ajena.

Fue identificado como Héctor Alexander Peralta Nadal, de 30 años, quien ya tiene antecedentes por hechos similares. El año pasado lo detuvieron junto a otra hombre por ingresar sin permiso al fondo de una casa deshabitada, en Humberto al 1.100.

Esta vez fue cerca de las 20, en un inmueble de Espora al 600, donde reside un hombre de 71 años.

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Peralta Nadal quedó a disposición de la Fiscalía Nº 15, acusado de violación de domicilio.