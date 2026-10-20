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Punta Alta.

Anuncian una campaña para recolectar residuos electrónicos

Organizan HAPIC y Club de Leones.

Una campaña de recolección de residuos electrónicos llevarán adelante el Club de Leones Punta Alta y la asociación HAPIC (Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli).

Recibirán computadoras, notebooks, monitores LCD y LED, impresoras, telefonos celulares, tablets, cargadores y cables, routers, baterías, heladeras, lavarropas, microondas y demás electrodomésticos en desuso.

Será el sábado 7 de noviembre, de 10 a 16, en la sede del Club de Leones (Roca 767).

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