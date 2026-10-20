El riesgo país se dispara a 710 puntos, el nivel más alto desde las elecciones legislativas

El riesgo país se dispara a 710 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este martes. Es un avance de 35 puntos con relación al cierre de ayer en 675 unidades.

El nivel que alcanzó el índice soberano es el más alto desde las elecciones legislativas de 2025. El viernes 24 de octubre había llegado a los 1081 puntos y tras la victoria del oficialismo el domingo 27 se desplomó a 652.

Para esta nueva escalada confluyen la incertidumbre internacional y una situación interna más compleja desde el punto de vista político ante la falta de resultados del plan económico.

En el plano externo influye el rally del precio del petróleo que se ubicó en US$111, que estimula una alza en los precios de la energía, que luego replican en la inflación, lo cual puede impulsar una nueva suba de la tasa de interés en los Estados Unidos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los mercados se adelantan a este escenario y se desprenden de los bonos de los países emergentes, lo cual amplía la brecha de valor con el bono de referencia a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, que ahora rinde 5,15 %. Al caer los bonos argentinos y seguir alta la cotización de referencia se produce el salto del riesgo país. (NA)