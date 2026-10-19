Las exportaciones de energía crecieron 89% en septiembre y explican más de la mitad del superávit

Las exportaciones de energía crecieron 89,1% interanual en septiembre y el sector explicó más de la mitad del superávit comercial de la Argentina. Las ventas al exterior alcanzaron los 1.781 millones de dólares, mientras que el saldo positivo energético llegó a US$1600 millones, según datos de la Secretaría de Energía basados en el Informe de Intercambio Comercial Argentino.

El superávit comercial total del país fue de US$2.976 millones en el noveno mes del año. De esta manera, el sector energético aportó más de la mitad del resultado positivo, impulsado por el fuerte crecimiento de las exportaciones y el bajo nivel de importaciones.

En términos absolutos, las ventas externas de energía aumentaron US$840 millones frente a septiembre del año pasado. Además, representaron el 17,7% de las exportaciones totales de la Argentina durante el mes.

Dentro del rubro, los aceites crudos de petróleo fueron el principal producto exportado, con ventas por US$1.127 millones, equivalentes al 11,2% del total de las exportaciones nacionales.

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Por su parte, las importaciones energéticas sumaron US$181 millones, con un incremento interanual del 3,5%. La diferencia entre las exportaciones y las compras al exterior permitió que el sector registrara un amplio saldo comercial positivo.

La energía acumuló un superávit de US$9.427 millones en nueve meses

El desempeño de septiembre se sumó a una tendencia positiva para el sector en lo que va de 2026. Entre enero y septiembre, las exportaciones energéticas acumularon US$12.452 millones, un crecimiento del 56,6% frente al mismo período del año pasado.

En esos nueve meses, el superávit comercial energético alcanzó los US$9.427 millones, mientras que el saldo positivo total de la Argentina fue de US$21.198 millones. Así, la energía explicó el 44% del resultado comercial acumulado en el año.

Las ventas del sector representaron el 16,1% de las exportaciones totales del país. Estados Unidos fue el principal destino, con compras por US$3.046 millones, un aumento interanual del 16,4%. En segundo lugar se ubicó Chile, con US$2.304 millones y una suba del 5,4%.

En cuanto a las importaciones, las compras de energía al exterior sumaron US$3.025 millones entre enero y septiembre, un incremento interanual del 10,1%. El rubro representó el 5,4% de las importaciones totales de la Argentina.

Los datos muestran el peso que adquirió la energía en el intercambio comercial argentino. En septiembre, el crecimiento de las exportaciones permitió que el sector explicara más de la mitad del superávit mensual, mientras que en el acumulado del año aportó casi la mitad del saldo positivo total. (con información de TN)