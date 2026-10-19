El riesgo país se dispara a 675 puntos y alcanza el mayor nivel del año

El riesgo país de la Argentina vuelve a subir este lunes y trepa hasta los 675 puntos básicos, lo que implica un salto del 4,2% respecto del cierre previo y una nueva escalada que lo lleva al mayor nivel del año.

El indicador del JP Morgan avanza 29 unidades respecto a los 648 puntos en los que finalizó la jornada previa. Así, acumula una suba del 11,2% en lo que va del décimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 18,2%.

El índice de riesgo no tenía un nivel de esta magnitud desde las elecciones legislativas del año pasado. Había sido superior a 1.000 puntos en los días previos a los comicios y tras la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional, se desplomó hasta los 650 puntos. En julio estuvo cerca de perforar las 400 unidades, pero volvió a repuntar con fuerza en los últimos dos meses y medio.

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A su vez, los bonos soberanos argentinos son negociados con una baja promedio de 0,5%, según la referencia de los títulos Globales con ley de Nueva York. Los bonos hard dollar anotan una caída promedio de 5% en el último mes.

Por el lado de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, se exhiben una mayoría de cotizaciones en terreno negativo, lideras por Edenor (-3,4%), YPF (-2,2%), Tenaris (-2%), BBVA (-2%), Telecom (-1,9%) y Banco Galicia (-1,7%). (Con información de NA)