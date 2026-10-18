ARBA lanza plan de pagos con hasta 40% de descuento para deudas provinciales: cómo y cuándo adherir

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) lanza un nuevo plan de pagos especial destinado a contribuyentes con deudas impositivas, combinando bonificaciones de hasta un 40% y esquemas de financiación.

El programa, que estará disponible desde el 26 de octubre, alcanzará a las deudas originadas en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, abarcando saldos en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. Asimismo, se podrán sumar deudas generadas durante 2026, salvo en el Impuesto de Sellos, donde únicamente se admiten compromisos correspondientes a años anteriores.

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El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “el objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”.

Esquema de descuentos

El beneficio mayor se concentrará en quienes ingresen en los primeros días de vigencia. El cronograma fue estructurado en cuatro fases diferenciadas:

Primera etapa (26 de octubre al 13 de noviembre): 40% de descuento para pago al contado, 20% en 3 cuotas y 15% en 6 cuotas.

Segunda etapa (14 al 27 de noviembre): 35% de quita al contado, 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas.

Tercera etapa (28 de noviembre al 11 de diciembre): 30% al contado, 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas.

Cuarta etapa (12 al 31 de diciembre): se sostiene un 30% de bonificación exclusivamente para el pago al contado, sin descuentos para las alternativas financiadas.

En todos los casos, la iniciativa establece que las bonificaciones no podrán superar el importe total del capital adeudado. Aquellos contribuyentes que requieran un número superior de cuotas deberán apelar a los planes tradicionales del organismo, que no cuentan con los descuentos del régimen especial.

La adhesión al programa se gestionará de manera digital a través del sitio web oficial de ARBA, dentro del apartado de planes por impuesto.

De forma paralela, el fisco provincial reprogramó vencimientos para facilitar el cumplimiento en término. Se extendió hasta el 12 de noviembre el plazo para abonar la cuota 9 del Impuesto Automotor, la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario, manteniendo un 10% de bonificación para contribuyentes al día.

En esa misma fecha caduca la cuota 2 del tributo a Embarcaciones Deportivas.

Por su parte, la décima y última cuota del año para el Impuesto Automotor vencerá el 10 de diciembre. (NA)