Desde la CAME advirtieron que las ventas por el Día de la Madre bajaron 1,4% interanual

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), informaron que las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre registraron un descenso del 1,4% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. El ticket promedio se ubicó en $ 63.197.

Con este resultado se acumulan cinco caídas interanuales consecutivas para la misma fecha, confirmando la persistencia de un consumo acotado por presupuestos familiares estrictos, donde el financiamiento en cuotas y las promociones operaron como herramientas indispensables para atenuar la retracción de la actividad comercial.

"A pesar de la disponibilidad de descuentos, promociones y opciones de financiación, las herramientas comerciales funcionaron principalmente para sostener la actividad operativa y generar liquidez, sin alterar el patrón de compra cauteloso del consumidor. El resultado confirma un escenario de demanda contenida, donde el público priorizó artículos de menor valor unitario antes que compras de mayor escala", advirtieron.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Respecto a la incidencia de la festividad en las ventas del mes, indicaron que el 39,9% de los comercios relevados consideró que el impacto fue moderado, mientras que un 31,7% señaló que suma, pero no cambia el panorama. Por su parte, un 19,3% indicó que no generó impacto en su actividad y solo el 9% la definió como clave para traccionar las ventas mensuales, confirmando que la fecha actuó como un alivio temporal más que como un impulso sostenido para el sector minorista.

El 51,3% de los comercios señaló que las ventas se ubicaron en niveles iguales a los esperados, mientras que un 32,5% reportó resultados por debajo de sus estimaciones (29,4% peor y 3,1% mucho peor). Por su parte, el 16,2% restante manifestó haber superado sus previsiones iniciales (15,2% mejor y 1% mucho mejor).