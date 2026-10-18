Un informe advierte que el 72% de los menores de 40 años se queda sin ingresos antes de fin de mes

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora de septiembre, muestra que el ingreso de los argentinos dura menos que el mes: dos de cada tres se quedan sin dinero a más tardar el día 20, con picos del 72% entre los menores de 40 años y del 83,3% en la clase baja.

De esta forma, el crédito aparece como el puente. El 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses, el 81,8% siente que su salario no le gana a la inflación y la opinión pública pide, frente a la morosidad, que el Estado intervenga con reglas y no con rescates.

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"El mes se acorta para buena parte de los hogares. Casi cuatro de cada diez no pasan de la primera quincena con sus ingresos, y solo el 34% llega a fin de mes, con apenas un 9,8% que logra ahorrar. En ese contexto, el crédito funciona menos como una decisión de consumo que como una extensión del ingreso: entre quienes se endeudaron, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 21,3% para pagar tarifas y servicios, mientras que solo el 11,8% compró bienes durables", aseguraron.

Por su parte, indicaron que la clase media muestra el punto de inflexión. !El 51,4% se queda sin ingresos antes de fin de mes, el 47,1% tomó deuda y el 45,6% lo hizo para gastos básicos, pero hay un dato que la distingue: el 29% se endeudó para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta de los tres estratos (18,2% en la baja, 4,7% en la alta)", señala el informe.

