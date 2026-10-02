Fueron por una computadora, también encontraron una moto robada
Ocurrió en un allanamiento llevado en cabo en inmediaciones de Vista Alegre.
Personal policial llevó a cabo un allanamiento por el robo de una computadora aunque también encontraron una moto con procedencia similar.
La diligencia fue llevada a cabo por personal del Destacamento Palihue, a instancias del Juzgado de Garantías N.º 4, en una vivienda de Chaco al 2500.
Allí se procedió a la aprehensión de Lorena Mabel Armani, de 42 años, por el delito de "encubrimiento".
Fue tras el hurto llevado a cabo de una camioneta estacionada en Lamadrid y Martiniano Rodríguez el mes pasado.
En consecuencia se secuestró un disco rígido, una lectora de CD y una funda de lentes, elementos reconocidos por la víctima del ilícito.
También se incautó una motocicleta marca Brava, desarmada y con numeración de motor suprimida, requerida por una causa de "hurto".
Toman intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º2 y N.º 7, del Departamento Judicial Bahía Blanca.