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La ciudad.

Fueron por una computadora, también encontraron una moto robada

Ocurrió en un allanamiento llevado en cabo en inmediaciones de Vista Alegre.

Personal policial llevó a cabo un allanamiento por el robo de una computadora aunque también encontraron una moto con procedencia similar. 

La diligencia fue llevada a cabo por personal del Destacamento Palihue, a instancias del Juzgado de Garantías N.º 4, en una vivienda de Chaco al 2500.

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Allí se procedió a la aprehensión de Lorena Mabel Armani, de 42 años, por el delito de "encubrimiento".

Fue tras el hurto llevado a cabo de una camioneta estacionada en Lamadrid y Martiniano Rodríguez el mes pasado.

En consecuencia se secuestró un disco rígido, una lectora de CD y una funda de lentes, elementos reconocidos por la víctima del ilícito.

También se incautó una motocicleta marca Brava, desarmada y con numeración de motor suprimida, requerida por una causa de "hurto".

Toman intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º2 y N.º 7, del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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