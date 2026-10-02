Esta noche se iniciarán las intervenciones para la vinculación de la Nueva Cisterna en Planta Patagonia

Aguas Bonaerenses informa que esta noche se iniciará la ejecución de los trabajos para la vinculación de la nueva cisterna de 30 millones de litros que se construye dentro del predio de la Planta Patagonia, en Bahía Blanca.

La intervención forma parte de una obra clave como lo es el “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto – Los Chañares”, que es ejecutada por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), y significará una importante mejora en el servicio de agua para 300.000 habitantes de la ciudad.

Las tareas prevén la vinculación del Acueducto de 1,5 metros de diámetro que sale de la Planta Potabilizadora de Agua Patagonia, con la nueva cisterna ubicada en el predio. Durante este proceso, se requiere minimizar la producción de la Planta Potabilizadora, para lo cual es necesario disminuir el caudal de agua proveniente del Dique Paso de las Piedras.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cronograma de intervenciones

Se recuerda que estos trabajos afectarán el sistema de producción y distribución. Los mismos se iniciarán anticipadamente en el propio Dique Paso de las Piedras.

La reducción en la producción se iniciará progresivamente a las 20:00 horas de hoy, por lo que paulatinamente se comenzará a registrar baja presión y más tarde falta de agua en General Daniel Cerri, Ingeniero White y en gran parte de Bahía Blanca.

En tanto, el inicio de las tareas de vinculación, que estarán a cargo de las contratistas de DIPAC, se prevé para esta medianoche, extendiéndose a partir de ese momento por 36 horas, hasta el domingo al mediodía.

No obstante, se aclara que parte de la ciudad de Bahía Blanca mantendrá un abastecimiento restringido, con baja presión, mediante el agua producida por la Planta Potabilizadora Modular de Patagonia y la Planta Potabilizadora de Agua de Grünbein, según se detalla:

Planta Potabilizadora Modular de Patagonia: Abastece zona Norte y Noroeste de la red (Barrios Patagonia, Millamapu, Aldea Romana, El Nacional, San Agustín, Prensa y Molina Campos).

Planta Potabilizadora de Agua Grünbein: Abastece zona Este y Centro Este (Barrios Grünbein, Villa Elena, Villa Gloria, El Polo, San Miguel, Punta Blanca, Palermo y 12 de Octubre).

Por otra parte, el Acueducto de Agua Cruda que abastece al Polo Industrial de Bahía Blanca, permanecerá en funcionamiento.

Plan de contingencia

Aguas Bonaerenses pondrá a disposición 11 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno, y un camión cisterna de 32.000 litros para asistir a establecimientos de salud e instituciones sensibles (Hospitales, Centros de Salud, Geriátricos y Salas Médicas).

Además, se dispondrán “cisternas fijas” para el abastecimiento de agua a granel, ubicadas en:

General Cerri:

Centro de Salud de Cerri, en Avenida 25 de Mayo 395

Club Cerri, en Gurruchaga y 12 de Octubre

Barrio Maldonado:

Sociedad de Fomento de Barrio Maldonado, en Ricchieri 2523

Barrio San Agustín:

Cortalezzi y Bermúdez

Barrio Portal del Este:

Indio Aucas y Rafael Obligado

Fragata Sarmiento y El Faro

Fragata Sarmiento y Las Tuyas

Los Chajaes y El Caldén

Barrio Tierras Argentinas:

Comedor Génesis Pampa Central 3300

Comedor La Ilusión Interna 2 al 3600

Calle Eva Perón al 3100

Interna 2 3900

Barrio Costa Blanca:

Guiraldes 2700

Barrio Paihuén:

Estanislao López y Karacachoff

Barrio Parque Norte:

Calle Derqui en la plaza

Aldea Romana:

El Boyero 2000

Villa Harding Green:

Corina Parral 3600

Club Harding Green, en Borghino 3908

Los Chañares:

Vieytes y Los Picaflores

Barrio El Nacional:

Pilmaiquén y Remedios de Escalada

Para garantizar la efectividad del Operativo de Contingencia, se construyó una cañería de 500 milímetros de diámetro que conecta provisoriamente la Planta Potabilizadora Modular y la Estación de Bombeo a Zona Alta, con el objetivo de garantizar el servicio de parte del sistema de distribución y alimentar la carga de agua de los camiones cisterna.

Reservas de agua

Ante lo expuesto y dado que la afectación total del servicio será amplia y prolongada, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales.

Para ello, se brindan datos que pueden ser de utilidad. La recomendación de mínima reserva para la contingencia es de 20 litros diarios por persona. Esta cantidad incluye agua para beber (entre 2 y 3 litros diarios); mientras que para tareas de cocina e higiene básica (lavado de manos, dientes y platos indispensables), se proyectan los 17 o 18 litros restantes. En todos los casos, se sugiere ampliar la reserva en la medida de las posibilidades, entre 50 y 100 litros diarios. Una familia tipo, con un tanque de reserva domiciliario de 500 litros, cubriría la reserva de emergencia.

Asimismo, se solicita no utilizar el agua de red para riego de espacios verdes y veredas; lavado de vehículos; uso de electrodomésticos con alto consumo de agua, etc.