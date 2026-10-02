Un hombre fue condenado por abusar sexualmente de sus dos hijos

Un hombre fue condenado a la pena de 11 años y 8 meses de prisión por abusar sexualmente de sus dos hijos en Bahía Blanca.

La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 en el marco de un juicio abreviado.

El sujeto, a quien no se identifica para preservar a las víctimas, se encuentra detenido en la Unidad Penal Nª 19 de Saavedra.

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La investigación judicial, llevada adelante por la UFIJ Nº 4, a cargo del fiscal Diego Torres, logró acreditar que los hechos de violencia e impunidad se extendieron durante casi una década en distintas viviendas de la ciudad.

Según consta en el expediente, uno de los hechos ocurrió entre 2014 y junio de 2020, en el domicilio del acusado.

Durante ese período, según el fallo, sometió a su hijo a reiteradas situaciones abusivas desde que el niño tenía apenas 4 años.

Por otra parte, fue acusado de someter a su otra hija entre 2012 y 2020, en dos viviendas de la ciudad.

"La cadena de agresiones hacia la niña comenzó cuando ella tenía 4 años y continuó hasta los 12. Para garantizar el silencio de las víctimas, el imputado ejercía amedrentamientos constantes como amenazar a la niña con golpearla y castigar a su madre si revelaba lo sucedido", indicaron desde el Ministerio Público.

El procesado fue condenado como autor de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por encontrarse la víctima bajo la guarda del imputado; abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad; y abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por la guarda".