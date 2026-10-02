"El camión venía muy "chupado", pero después la maniobra que hizo nos salvó la vida"

Varios ciclistas que se dirigían a nuestra ciudad para participar del Octavo Foro Nacional de la Bicicleta, vivieron un espeluznante episodio cuando un camión intentó rebasarlos y tuvo que tirarse a la banquina para no atropellarlos. La acción fue viralizada en redes sociales y conmocionó a todos. Fabián Wagmister, uno de los ciclistas, habló con LU2 y dijo que el estado de las rutas es deplorable y que el hecho no llegó a tragedia, producto del accionar del camionero.

"El camión frena un poco, cuando lo veo doy aviso a los que vienen adelante, pensé que no pasaba. El camión se abre, y cuando ese camión se abre vemos que atrás venía "chupado" otro, pero chupado, chupado, muy cerca uno del otro", indicó Wagmister.

"El problema es que el primer camión cuando se abre, el de atrás, de repente nos ve, y no se podía mandar a la izquierda, porque del otro lado también venían autos. El primero pasó mal nos pasa muy cerca y sin espacio. Lo que hizo el segundo camionero en realidad nos salvó la vida, pese a que cometió el error de ir muy pegado al otro, lo que no le deja ver lo que va enfrente"

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"Al segundo camionero no le quedó otra. El error es venir tan chupado porque si adelante nuestro venía, por ejemplo, un auto muy despacio, el problema era el mismo. "El camión que se tira a la banquina, se tira porque es la única opción que tiene para no pasarnos por arriba, y se lo agradecemos", indicó.

Fabián Wagmister tiene muchos kilómetros recorridos en rutas argentinas y la experiencia acumulada y los protocolos específicos para la conducción en estos lugares son los que le permitieron a él y sus compañeros salvar sus vidas.

"Nosotros como estamos muy capacitados para lo que hacemos, mantenemos nuestra línea. Los dos camiones nos pasan, el otro sube, y seguimos nuestro viaje. Lo que si creo, más allá de esta situación, es que nuestras rutas son un entorno peligroso. Son peligrosos para todos los que estamos en las rutas".

"Los autos, los camiones, los peatones que van por la banquina, los ciclistas. Entonces, sabemos que estamos en una situación de riesgo, pero es la misma situación de riesgo que vive un automovilista, que tiene que pasar un camión que del otro lado no ve bien. Por lo tanto, creo que hay una situación generalizada de una ruta que no es la educada ni está en condiciones, por otro lado, creo que el camionero comete un error de venir tan chupado. O sea, viene a centímetros del otro camión entonces, cuando el primer camión se abre, desgraciadamente a él no le queda opción de tirarse a la banquina", insistió.

Saliendo de esta situación, Wagmister agradeció el poder participar del Foro que se desarrollará en nuestra ciudad a partir del día de la fecha hasta el 4 de octubre:

"El foro es un evento muy importante, este es el octavo que se realiza en el país. Nosotros hace seis años que como grupo vamos al foro en bicicleta. Fuimos a Santa Rosa desde Buenos Aires, fuimos a Tucumán desde Buenos Aires en bicicleta, 1400 kilómetros, 21 días pedaleando. Fuimos a Rosario, fuimos a Mar del Plata. Este año tocó, por suerte, Bahía Blanca, una ciudad que yo quiero mucho porque tengo una relación muy especial con la gente que organiza el foro. Ya estuve invitado hace un par de años, donde vine desde Gualeguaychú, hasta Bahía Blanca en bici también, casi toda Ruta 3. Estoy muy contento de estar acá y participar del foro", finalizó.