Dos de Bahía viajan a Punta Alta y Médanos, donde comienzan las semifinales de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con los primeros partidos de las series Pellegrini (1º)-Sportivo Bahiense B (6º) y Caza y Pesca Huracán Médanos (2º)-Bahiense del Norte B (4º) comienzan, a las 20, las semifinales de la Liga Bashiense de Básquetbol Bronce.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las mismas se jugarán al mejor de tres, teniendo continuidad el miércoles, cuando invirtian las localías.

El primer tramo de la competencia se lo adjudicó Caza y Pesca, venciendo en la final a Pellegrini, que había sido el Nº1.

En consecuencia, de repetir los medanenses, conseguirán el ascenso directo a la LBB Plata y el perdedor jugará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata, con posibilidad de un segundo ascenso.

En Pellegrini

Pellegrini-Sportivo B, en el Daniel Rubio de Punta Alta, dirigirán Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.

Los locales continúan sin Iván Gómez Lepez (distensión) y Santiago Fraysinnet (viaje de egresados junto a otros tres u21 del plantel), mientras que va a probar Lucas Cattafi (se dobló el tobillo en el último entrenamiento).

En la visita, por su parte, continúa sin Baltasar Wais (hombro) y tiene a Gregorio Plunkett con gastroenteritis.

Nicolás Themtham (Pellegrini) y Luciano Temporelli (SB).

Sportivo B-Pellegrini fue uno de los partidos que abrió la temporada de la flamante categoría, con triunfo puntaltense, en el Eladio Santos, por 68 a 59.

En la revancha, disputada en la vecina ciudad, nuevamente se impuso el equipo dirigido por Juan Sergio Palumbo, 89 a 67.

Pellegrini viene de eliminar a Sporting, 2-0 en cuartos, mientras que Sportivo B dejó en el camino a Barracas, 2-1, con desventaja y después de empezar perdiendo la serie.

En la segunda parte Pellegrini acumuló, hasta ahora, once triunfos en trece presentaciones.

Sportivo B, en tanto, fue un subibaja: perdió dos, ganó cinco, cedió cuatro y triunfó en los últimos dos.

En Caza y Pesca

En tanto, en Médanos juegan Caza y Pesca-Bahiense B, contralor de Eduardo Ferreyra, Juan Gabriel Jaramillo y Jerónimo Javier Ocampo.

Los locales están completos y la visita no cuenta con César Massa (desgarro) y Lucas Peratta (contractura).

A las 20 es el salto inicial de caza y Pesca-Bahiense B, en Médanos.

Bahiense le ganó de visita a CyP, 74-71, por única vez, en el primer enfrentamiento.

Después, cruzaron en semifinales, con triunfos medanenses, 65-62 en el Manu Ginóbili y 64-63 en Médanos, mientras que en la revancha en este segundo tramo, también se impuso Caza y Pesca, 65-51, en Salta 28.

Los medanenses vienen de pasar a Bella Vista, en cuartos, 2-0 y Bahiense B necesitó de tres partidos para superar a Whitense (2-1), con el que había empezado perdiendo la serie.

En tanto, Caza y Pesca, con un firme andar lleva seis triunfos consecutivos y nueve en las últimas diez presentaciones.