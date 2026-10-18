Dos de Bahía viajan a Punta Alta y Médanos, donde comienzan las semifinales de la LBB Bronce
Las series se disputan al mejor de tres partidos.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Con los primeros partidos de las series Pellegrini (1º)-Sportivo Bahiense B (6º) y Caza y Pesca Huracán Médanos (2º)-Bahiense del Norte B (4º) comienzan, a las 20, las semifinales de la Liga Bashiense de Básquetbol Bronce.
Las mismas se jugarán al mejor de tres, teniendo continuidad el miércoles, cuando invirtian las localías.
El primer tramo de la competencia se lo adjudicó Caza y Pesca, venciendo en la final a Pellegrini, que había sido el Nº1.
En consecuencia, de repetir los medanenses, conseguirán el ascenso directo a la LBB Plata y el perdedor jugará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata, con posibilidad de un segundo ascenso.
En Pellegrini
Pellegrini-Sportivo B, en el Daniel Rubio de Punta Alta, dirigirán Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.
Los locales continúan sin Iván Gómez Lepez (distensión) y Santiago Fraysinnet (viaje de egresados junto a otros tres u21 del plantel), mientras que va a probar Lucas Cattafi (se dobló el tobillo en el último entrenamiento).
En la visita, por su parte, continúa sin Baltasar Wais (hombro) y tiene a Gregorio Plunkett con gastroenteritis.
Sportivo B-Pellegrini fue uno de los partidos que abrió la temporada de la flamante categoría, con triunfo puntaltense, en el Eladio Santos, por 68 a 59.
En la revancha, disputada en la vecina ciudad, nuevamente se impuso el equipo dirigido por Juan Sergio Palumbo, 89 a 67.
Pellegrini viene de eliminar a Sporting, 2-0 en cuartos, mientras que Sportivo B dejó en el camino a Barracas, 2-1, con desventaja y después de empezar perdiendo la serie.
En la segunda parte Pellegrini acumuló, hasta ahora, once triunfos en trece presentaciones.
Sportivo B, en tanto, fue un subibaja: perdió dos, ganó cinco, cedió cuatro y triunfó en los últimos dos.
En Caza y Pesca
En tanto, en Médanos juegan Caza y Pesca-Bahiense B, contralor de Eduardo Ferreyra, Juan Gabriel Jaramillo y Jerónimo Javier Ocampo.
Los locales están completos y la visita no cuenta con César Massa (desgarro) y Lucas Peratta (contractura).
Bahiense le ganó de visita a CyP, 74-71, por única vez, en el primer enfrentamiento.
Después, cruzaron en semifinales, con triunfos medanenses, 65-62 en el Manu Ginóbili y 64-63 en Médanos, mientras que en la revancha en este segundo tramo, también se impuso Caza y Pesca, 65-51, en Salta 28.
Los medanenses vienen de pasar a Bella Vista, en cuartos, 2-0 y Bahiense B necesitó de tres partidos para superar a Whitense (2-1), con el que había empezado perdiendo la serie.
En tanto, Caza y Pesca, con un firme andar lleva seis triunfos consecutivos y nueve en las últimas diez presentaciones.