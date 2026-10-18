Lo detuvieron en Villa Rosas luego de que su expareja activara el botón antipánico

Un hombre fue aprehendido esta tarde por personal policial en un domicilio del barrio Villa Rosas, imputado por los delitos de desobediencia de una medida cautelar y violación de domicilio, luego de ingresar sin autorización a la vivienda de su expareja, pese a tener vigente una restricción de acercamiento.

El procedimiento se registró alrededor de las 14.20, en un domicilio ubicado en calle Nueva Provincia al 300, luego de que se activara un botón antipánico, lo que motivó la inmediata intervención de efectivos del Comando de Patrullas.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el aprehendido -identificado como Maximiliano Oscar Magallanes Kraser, de 36 años- había ingresado sin consentimiento a la vivienda de su expareja, una mujer de 46 años, por lo que procedieron a su aprehensión.

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Asimismo, mediante la consulta a los sistemas informáticos policiales, se estableció que el imputado registraba una medida cautelar de restricción perimetral vigente desde el 15 de septiembre, dispuesta a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 2 de Bahía Blanca.

En consecuencia, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la UFIJ 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.