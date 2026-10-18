Macrocentro: un hombre fue aprehendido tras agredir a su pareja y forcejear con policías

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informó que personal policial procedió esta tarde a la aprehensión de un hombre, imputado por los delitos de lesiones en el marco de la Ley 12.569, desobediencia y resistencia a la autoridad.

El procedimiento se registró alrededor de las 14, en una vivienda ubicada en Ángel Brunel al 200, donde se produjo un conflicto de pareja que motivó la intervención policial.

De acuerdo con las actuaciones, tras mantener una discusión, el detenido -identificado como Pablo Ezequiel Domínguez, de 33 años- habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 55 años, provocándole lesiones en el brazo izquierdo y excoriaciones en ambas rodillas.

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Al intervenir los efectivos del Comando de Patrullas, el imputado opuso resistencia física y forcejeó con el personal policial, intentando impedir el procedimiento, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión.

Domínguez quedó a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de las actuaciones correspondientes.