Puente de calle Líbano: qué líneas de colectivos cambiarán su recorrido desde este lunes tras la habilitación

Agregar La Nueva en

El Municipio informó cuáles serán los cambios en los recorridos de colectivos tras la habilitación del nuevo puente metálico provisorio de calle Líbano sobre el Canal Maldonado.

La obra, que permite restablecer la conectividad vial y peatonal en el sector mientras avanzan los trabajos para construir el puente definitivo de hormigón, quedó abierta al pública el pasado 18 de octubre.

Debido a la habilitación, las siguientes líneas comenzarán a circular desde este lunes por el puente:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

506 (Villa Muñiz a Pacifico y 17 de Mayo): por Martín Rodríguez, Líbano, Francia, Carlos Gardel, 17 de Mayo, Pampa Central, Maldonado, Pacífico, 17 de Mayo, Líbano, Martín Rodríguez, Don Bosco, Paraná y recorrido habitual.

514 (Maldonado a Centro): por 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco a Rondeau y recorrido habitual.

514 (Centro a Maldonado): por Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca, 17 de Mayo y recorrido habitual.

519 (Cerri a Bahía Blanca): por Martín Gil, 17 de Mayo, Líbano, Maldonado, Don Bosco, Brasil, Pampa Central y recorrido habitual.

519 (Bahía Blanca a Cerri): por Bolivia, Brasil, Líbano, Francia, Catamarca, 17 de Mayo, Martín Gil y recorrido habitual.