Un motociclista falleció anoche tras un incidente vial en la zona de "El Cholo"
La víctima era residente de General Daniel Cerri.
Una persona falleció tras protagonizar un fuerte siniestro vial anoche, en el kilómetro 696 de la Ruta 3 Sur, sector cercano a El Cholo.
Según informaron fuentes policiales, el trágico hecho ocurrió sobre las 22.30 hs de la jornada del sábado, cuando colisionaron un Chevrolet Aveo y una Motomel 110 cc.
La víctima fatal circulaba en la moto y fue identificada como Jorge Mauricio Acevedo, de 50 años de edad, quien era residente de General Daniel Cerri. El hombre falleció a causa del fuerte impacto. En tanto, el auto era conducido por Jordán Arce Añazgo.
El hecho es investigado por la UFIJ Nº1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.