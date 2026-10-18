Un motociclista falleció anoche tras un incidente vial en la zona de "El Cholo"

Una persona falleció tras protagonizar un fuerte siniestro vial anoche, en el kilómetro 696 de la Ruta 3 Sur, sector cercano a El Cholo.

Según informaron fuentes policiales, el trágico hecho ocurrió sobre las 22.30 hs de la jornada del sábado, cuando colisionaron un Chevrolet Aveo y una Motomel 110 cc.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La víctima fatal circulaba en la moto y fue identificada como Jorge Mauricio Acevedo, de 50 años de edad, quien era residente de General Daniel Cerri. El hombre falleció a causa del fuerte impacto. En tanto, el auto era conducido por Jordán Arce Añazgo.

El hecho es investigado por la UFIJ Nº1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.