Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 100 años, en octubre de 1926, tres salas de cine de nuestra ciudad ofrecieron, de manera simultánea, el film “la costurerita que dio aquel mal paso”.

No era habitual un hecho de tal naturaleza: los cines Royal, La Marina y Jockey Club coincidiendo en su cartelera con una película que, se dijo, “honra la cinematografía argentina”.

Exhibida en ronda y noche, se trataba de una producción en blanco y negro, en la época del cine mudo, dirigida por José Agustín Ferreyra y protagonizada por María Turgenova y Felipe Farah.

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Comedia dramática en ocho actos, se basaba en el soneto homónimo de Evaristo Carriego, publicado en 1913. La obra comenzaba con el tango “La costurerita”, escrito por Torres Ríos, con música de Guillermo del Ciancio: "¿Qué tenés costurerita, que no cantas como antes al llegar la tardecita? ¿Qué tenés, costurerita? ¿Acaso el muchacho aquel que ya no viene a la puerta te ha dejado el arma yerta? ¿Acaso el muchacho aquel?".

En el poema de Carriego que inspiró la historia, el autor narra la situación de una mujer que sufre los comentarios de sus vecinos por haber cometido “un error”. Un fragmento dice: “La costurerita que dio aquel mal paso -y lo peor de todo, sin necesidad- con el sinvergüenza que no le hizo caso después. Ya no era posible fingir por más tiempo. Daba compasión verla aguantar esa maldad insufrible de las compañeras, ¡tan sin corazón! En el barrio corren mil suposiciones y hasta en algo grave se llega a creer. ¡Qué cara tenía la costurerita esa tardecita que dejó la casa para no volver!”

Carriego fue, al decir de Jorge Luis Borges, el hombre que descubrió las posibilidades literarias de los suburbios. “Su carrera siguió la misma evolución del tango: arrollador, audaz y valeroso al principio, luego convertido en sentimental. Murió en 1912, cuando tenía 29 años”.

La costurerita es parte de su legado, un título que todavía refiere cierto tipo de situaciones.