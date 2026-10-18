Abajo el telón

Desde hace décadas el teatro Municipal viene atravesando y sorteando dificultades que han llevado en más de una oportunidad a forzar su cierre por cuestiones de operatividad y seguridad.

Se trata de un edificio de 113 años, con una compleja y variada infraestructura, con instalaciones muy específicas y una necesidad básica de mantenimiento, adecuación y modernización continua.

Históricamente ha sido un edificio sin una asignación permanente de fondos que permitiera que desde lo edilicio estuviese siempre en las mejores condiciones y no, como ha ocurrido, haya reacciones espasmódicas y ausencia que, por caso, llevaron a su cierre en 2019.

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Ahora el lugar atraviesa una situación más compleja, afectado por la inundación del 7 de marzo de 2025, tanto en su planta baja como en las muchas instalaciones que funcionan en el subsuelo.

Dese entonces permanece cerrado, los organismos artísticos provinciales que utilizaban el lugar han debido mudarse y, lo más preocupante, la municipalidad ha mencionado no disponer de los recursos necesarios para su completa recuperación.

El hecho se visibiliza con las manifestaciones que realizan esos organismos –Orquesta Sinfónica, Coro y Ballet--con abrazos al edificio y ofreciendo conciertos en el exterior, como un reclamo por la situación del lugar y también por décadas de no contar con una sede propia.

"Sentimos la necesidad de hacer un acto al aire libre para no olvidarnos del teatro, para marcar la importancia que tiene este edificio y para que vuelva a abrirse", se explicó.

Ninguno de los tres cuerpos desarrolla desde hace más de un año sus actividades con normalidad, utilizando lugares inadecuados y en muchos casos sin disponer de los mismos.

Ahora el intendente municipal, Federico Susbielles ha hecho una convocatoria para dar un primer paso: reparar la cubierta del edificio, intervención clave para avanzar luego con el resto.

Hay que señalar que además de ser patrimonio municipal, el teatro es, desde 2011, Monumento Histórico Nacional, es decir que su importancia arquitectónica, histórica y cultural compete a todo el país, con lo cual debiera haber también una participación del estado nacional en su recuperación.